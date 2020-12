Angebote in der Winterzeit : Wo es in Bonn Weihnachtsbuden und Glühwein „to go“ gibt

Viele Gastronomen bieten jetzt Glühwein zum Mitnehmen an. Foto: dpa/Jens Kalaene

Bonn Viele Gastronomen bieten in Bonn eine Alternative zu den abgesagten Weihnachtsmärkten an. An Ständen in der Stadt gibt es Glühwein „to go“ und andere warme Leckereien. Auch ein Glühweinspaziergang durch Bonn wird angeboten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Pünktlich zum Start der Adventszeit haben zahlreiche Lokale in Bonn ihr Angebot erweitert und bieten nun auch „Glühwein to go“ an. Oft gibt es dazu auch noch andere Leckereien wie Bratwurst, frisch gebackene Waffeln oder hausgemachten Kuchen.

Natürlich gelten auch an den Ständen die Corona-Schutzmaßnahmen. So gilt im Umkreis von 50 Metern um die Lokale laut Schutzverordnung ein Verzehrsverbot. Unter anderem in Köln mussten bereits die ersten Lokale ihr Angebot einstellen, weil die Regeln nicht eingehalten wurden.

Glühweinspaziergang durch Bonn

Acht Bonner Gastronomen haben sich zusammengeschlossen und den Glühwein-Spaziergang ins Leben gerufen. Es ist eine kleine Runde durch die Altstadt, bei der man immer wieder einen Stopp einlegen kann, um sich mit einem Glühwein zu wärmen. Jeden Freitag und Samstag der ersten drei Dezember-Wochenenden und Mittwoch, 23. Dezember, gibt es von 18 bis 22 Uhr in folgenden Kneipen Glühwein:

Die Wache ( Heerstraße 145, 53111 Bonn)

Heerstraße 145, 53111 Bonn) Blow Up (Sterntorbrücke 7, 53111 Bonn)

(Sterntorbrücke 7, 53111 Bonn) Das Nyx ( Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn)

Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn) Brix ( Maxstraße 30, 53111 Bonn)

Maxstraße 30, 53111 Bonn) Zone Blues Bar (Maxstraße 2a, 53111 Bonn)

(Maxstraße 2a, 53111 Bonn) Namenlos (Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn)

(Bornheimer Str. 20-22, 53111 Bonn) Flynn’s Inn (Wolfstraße 45, 53111 Bonn)

(Wolfstraße 45, 53111 Bonn) Casbah (Bottlerplatz 10, 53111 Bonn)

Weitere Glühwein-Stände in Bonn

Schumann's in Bonn

Das Restaurant Schumann's hat eine Weihnachtbude vor dem Restaurant in der Weberstraße aufgestellt - hier gibt es Glühwein (auch mit Schuss) und weitere Weihnachts-Leckereien.

Adresse: Weberstraße 43, 53113 Bonn

Black Coffee Pharmacy

Das Café in der Südstadt hat den Verkauf in eine Bude an der Weberstraße ausgelagert. Hier gibt es neben Kaffee und Kuchen auch Glühwein.

Adresse:Ecke Weberstraße/Bonner Talweg

Buena Vida Havanna

Auch in Poppelsdorf werden Glühwein-Liebhaber nicht enttäuscht. Im Restaurant Buena Vida Havanna gibt es nicht nur Cocktails zum Mitnehmen, sondern auch weihnachtlichen Glühwein.

Adresse: Clemens-August-Strasse 1, 53115 Bonn

Casa del Gatto

Am Kaiserplatz in unmittelbarer Nähe zum Bonner Busbahnhof und Hauptbahnhof kann man sich auch mit einem Glühwein aufwärmen: Das Casa del Gatto bietet neben Kaffee und Speisen auch das beliebte Weihnachtsgetränk - auf Wunsch auch mit Schuss.

Adresse: Kaiserplatz 20, 53113 Bonn

Café Blüte

Inmitten der Altstadt verkauft das Café Blüte neben klassischem Glühwein auch besondere Weihnachts-Getränke wie Hot Aperol, Irish Coffee mit Whiskey oder heiße Schokolade mit Rum - warm wird es damit allemal.

Adresse: Herrstraße 16, 53111 Bonn

Biergarten Schänzchen

Weihnachtliche Leckereien zum Mitnehmen gibt es auch am Schänzchen am Rheinufer: Neben Glühwein bietet der Biergarten auch Zimtschnecke, Applecrumble oder Schokocreme zum Mitnehmen an.

Adresse: Rosenthal 105, 53111 Bonn

Next

Lesen Sie auch GA gelistet : Hier gibt es in Bonn und der Region Weihnachtsbäume

Auch in der Friedrichstraße wird man auf der Suche nach Glühwein fündig: Der Imbiss Next, der gesunde und nachhaltige Speisen verkauft, bietet in der kalten Jahreszeit auch die Möglichkeit, sich die Hände an dem weihnachtlichen Getränk zu wärmen.

Adresse: Friedrichstraße 9, 53111 Bonn

Biergarten "Zum Blauen Affen"

Weihnachtlich geschmückt ist es am Biergarten „Zum Blauen Affen“ am Rheinufer in Limperich. Auch hier darf der Glühwein nicht fehlen. Warme Waffeln sind auch im Angebot.

Adresse: Elsa-Brändström-Str. 74, 53227 Bonn

„Glühgarten light“ in der Rheinaue

Bereits zum zweiten Mal findet in diesem Jahr der Glühgarten in der Bonner Rheinaue statt - in diesem Jahr in der Variante „Light to go“. An verschiedenen Ständen gibt es immer an den Adventswochenenden heiße und kalte Getränke, Bratwürste, Crêpes und Waffeln - unter Einhaltung der Corona-Beschränkungen. So gibt es ein Leitsystem mit Einbahnstraßen, alle Speisen und Getränke müssen in mindestens 50 Metern Entfernung verzehrt werden.

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18.30 Uhr

Glühweinwanderungen durch die Kölner Veedel

Die Gastronomiebetriebe in den Kölner Veedeln haben eine Glühweinwanderung organisiert. Seit dem 23. November gibt es den Wanderweg durch die Kölner Südstadt, an dem folgende Cafés und Restaurants Glühwein anbieten:

Bagatelle (Teutoburger Str. 17, 50678 Köln) - Aufgrund des Andrangs hat die Bagatelle ihren Glühweinverkauf vorerst eingestellt

(Teutoburger Str. 17, 50678 Köln) - Aufgrund des Andrangs hat die Bagatelle ihren Glühweinverkauf vorerst eingestellt Elsa (Alteburger Str. 1, 50678 Köln)

Em Schnörres (Dreikönigenstraße 2, 50678 Köln)

(Dreikönigenstraße 2, 50678 Köln) Biergarten Johann Schäfer ( Elsaßstraße 6, 50677 Köln)

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen ein Café oder Restaurant, das Glühwein anbietet, in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)