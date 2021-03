GA gelistet : Hier gibt es in Bonn und der Region kostenlose Corona-Schnelltests

Bonn/Rhein-Sieg Kostenlose Corona-Schnelltests für jeden Bürger sollen helfen, die Pandemie einzudämmen. Wo die Tests in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erhältlich sind, haben wir hier aufgelistet.

Seit Montag, 8. März, soll es bundesweit kostenlose Corona-Schnelltests geben. Zum Wochenanfang gab es aber kaum Möglichkeiten, das Angebot auch tatsächlich wahrzunehmen. Auch in Bonn und der Region verlief der Start äußerst holprig. Am Montag wurden stadtweit vorerst keine kostenlose Schnelltests angeboten. „Wir sind an allen Stellen dran, aber die Informationslage ist desolat“, schrieb etwa der Betreiber des Testzentrums im Brückenforum dem GA per Mail.