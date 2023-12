Eine frostige Woche im Rückblick Rutschpartie auf Bonns erstem Schnee

Hurra, die Bonner haben den ersten Schnee der Wintersaison überlebt. Dabei war es kaum auszumalen, was alles hätte passieren können, als sich die ersten Flocken am Sonntagabend sanft auf Autos, Straßen und Gehwege legten. Mächtige zwei Zentimeter war die weiße Schicht am Montagmorgen dick, in den Bonner Höhenlangen wie Ückesdorf, Venusberg und Niederholtorf wird es wohl ein bisschen mehr gewesen sein.