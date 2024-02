Kommentar zum Bonner Wochenmarkt Die Markthändler brauchen mehr Flexibilität

Ein leerer Marktplatz ist in Bonn glücklicherweise noch ein seltener Anblick. Außer sonntags ist dort an jedem Tag etwas los. Damit das so bleibt, brauchen die Marktbeschicker möglichst flexible Arbeitsbedingungen. Denn neue Händler – gerade die lokalen Erzeuger und Bio-Landwirte, die sich viele Kunden wünschen – sind offenbar nur schwer für den Markt zu gewinnen. Das Geschäft auf einem Ganztagesmarkt wie in Bonn ist ein Mordsaufwand. Der muss sich lohnen. Dafür müssen sich alle Beteiligten etwas einfallen lassen.