Verzicht auf Einwegverpackungen : Bonner Wochenmarkt soll ohne Plastik laufen

Bonn Grüne und FDP wollen umweltschädliche Verpackungen mit höheren Standmieten bestrafen. Andere Fraktionen lehnen das ab, halten aber das Ziel, Müll auf dem Wochenmarkt zu vermeiden, für richtig.

Die Beschicker des Bonner Wochenmarkts am Marktplatz sollen weniger Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck einsetzen. Einen entsprechenden Antrag hat der Wirtschaftsausschuss beschlossen. In der Frage nach dem Vorgehen allerdings gab es zwischen den Fraktionen einen Disput. Die Grünen und die FDP hatten zunächst vorgeschlagen, dass Marktstände, Imbissstände und Foodtrucks, die künftig auf solche Einwegprodukte verzichten, 15 Prozent geringere Standgebühren zu zahlen haben.

Stattdessen beschloss der Ausschuss gegen die Stimmen von Grünen, FDP und Linken einen unverbindlicheren Antrag der CDU. Die Verwaltung soll bei der anstehenden Verlängerung des Vertrags mit den Markthändlern ab dem 1. April darauf hinwirken, „dass es erklärtes Ziel sein muss, Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr und -besteck maßgeblich zu verringern“. Mittelfristig sei der komplette Verzicht anzustreben, hieß es schon im Antrag von Grünen und FDP. Vertragspartner der Stadt ist die Deutsche Marktgilde (DMG), die den Wochenmarkt organisiert. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung an diesem Dienstag das letzte Wort in der Sache.