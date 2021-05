Überraschende Personalien : Woelki entlässt komplette Leitung des Priesterseminars in Bonn

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Es ist ein wahrer Paukenschlag im Erzbistum Köln: Kardinal Woelki will nach Medienberichten die gesamte Leitung des Priesterseminars in Bonn austauschen. Und das bereits am Montag.



Kardinal Rainer Woelki wird an diesem Montag die komplette Leitung des Priesterseminars in Bonn auswechseln. Dies berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Der bisherige Regens (Leiter) des Seminars, Pater Romano Christen, soll demnach durch Regamy Thillainathan ersetzt werden. Zu den Gründen habe sich das Erzbistum bisher nicht geäußert. „Für die Beantwortung benötigen wir etwas Zeit“, zitiert die Zeitung die Pressestelle. Zuletzt soll es jedoch unter anderem zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwischen Woelki und den gewählten Vertretern der 20 Seminaristen gekommen sein.

Ursprünglich sollte die Entscheidung erst Anfang Juni bekanntgegeben werden. Insider spekulieren nun darüber, ob die plötzliche Eile mit der vom Papst angeordneten Apostolischen Visitation zusammenhängt.

Wie der KStA weiter berichtet, soll Christen nach seiner Ablöse nun Pfarrvikar in Bad Godesberg werden. Er war 2019 wegen eines Thesenpapiers über Homosexualität als Krankheit in die Kritik geraten, Woelki hielt jedoch zunächst weiter an ihm fest. Christens Stellvertreter Tobias Hopmann soll Pfarrer in Euskirchen werden. Ihn soll der bisherige Repetent (Studienbegleiter) Markus Söhnlein beim Bonner Priesterseminar ersetzen.

Der künftige Regens des Seminars, Regamy Thillainathan, war bisher Leiter der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“. Er gilt als ein besonders enger Vertrauter Woelkis. Zuletzt hatte er von sich reden gemacht, nachdem er von Papst Franziskus persönlich dazu ermutigt worden sein soll, die Berufungspastoral weiter auszubauen. Zuvor hatte er dem Papst in einen Brief geschildert, dass „wir im Erzbistum Köln so viele junge Menschen haben, die ein Theologiestudium beginnen“.

Als dritten soll Woelki auch Pfarrer Axel Hammes vor die Tür setzen, der als Spiritual für die geistliche Begleitung der Studenten verantwortlich war. Seine künftige Verwendung sei jedoch noch unklar. Sein Nachfolger soll demnach Pfarrer Ralf Neukirchen aus Köln-Chorweiler werden.

(ga)