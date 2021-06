Umstrittenes Verbrennungsprojekt : Wohin mit dem Bonner Klärschlamm?

Die Klärschlammverbrennung erfolgt bisher am Salierweg. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1981. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Stadtrat soll am 24. Juni entscheiden, wo künftig der Bonner Klärschlamm verbrannt wird. Der Plan, an der Müllverbrennungsanlage auch Schlamm aus dem Umland zu verwerten, scheint vom Tisch zu sein.

Wie die Stadt Bonn künftig mit der Klärschlammverbrennung umgeht, ist ein Thema, das die politischen Gremien seit geraumer Zeit beschäftigt. Am 24. Juni hat der Rat in der Standortfrage eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Wie aus einer vertraulichen Beschlussvorlage hervorgeht, ist bis Ende dieses Monats zu klären, ob die Stadt dem Kooperationsprojekt KLAR unter Federführung der Stadtwerke Köln und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln beitritt oder eine Lösung im eigenen Stadtgebiet anpeilt. Die Kölner gewährten einige Fristverlängerungen, wollen nun aber Planungssicherheit für eine Mega-Anlage mit mehreren Kooperationspartnern am Heizkraftwerk Köln-Merkenich.

Neue Verordnung greift ab 2029

Dass eine neue Anlage notwendig ist, liegt an einer Änderung der Klärschlammverordnung des Bundesumweltministeriums, die ab 2029 eine Wiederverwertung des im Klärschlamm vorkommenden Phosphors vorschreibt. Phosphor ist nicht nur ein lebenswichtiger Rohstoff für Menschen, Pflanzen und Tiere, der essenziell für den Aufbau von Organismen ist. Er ist zudem rar. Noch gibt es keine industriellen Standards, die eine Rückgewinnung nach neuer Vorschrift ermöglichen.

Auf zwölf Seiten stellt die Verwaltung Für und Wider der unterschiedlichen Varianten dar. Eine eindeutige Empfehlung gibt sie nicht: „Letztlich sind aus Sicht der Verwaltung drei Optionen verantwortbar: eine reine Bonner Lösung mit Umsetzung der Varianten Salierweg oder MVA (Müllververwertungsanlage, Anmerkung der Redaktion) als kleine Lösung oder ein Beitritt zur KLAR GmbH.“ Die gerade bei Anwohnern umstrittene große Lösung, an der MVA den Klärschlamm in größeren Umfang auch für das Umland mitzuverbrennen, scheint endgültig vom Tisch. Die Verwaltung formuliert das entsprechend, auch wenn sie die bessere Wirtschaftlichkeit einer Großanlage erwähnt. Zudem hat die Koalition von Grünen, SPD, Linken und Volt in ihrer Bündnisvereinbarung eindeutige Aussagen dazu getroffen.

Für die Kooperation mit Köln sprechen laut Verwaltung die erwartbar günstigeren Verbrennungskosten von 109 bis 121 Euro pro Tonne; die große Anlage könne wirtschaftlicher und ökologischer betrieben werden. Am heutigen Bonner Standort Salierweg lägen die Kosten bei 155 bis 167 Euro, am Standort MVA zwischen 130 und 140 Euro. Der Anteil der Kosten für die Verbrennung an den Abwassergebühren sei mit vier Prozent recht gering.

Schlamm soll nach Köln verschifft werden

Doch müsste der Bonner Klärschlamm erst nach Köln gelangen. Zwar schlagen die Kölner dafür einen Schiffstransport vor, der gegenüber einem Lkw-Transport 500 000 Euro pro Jahr mehr kosten würde. Aber die Idee, emissionsfreie Schiffe mit Elektroantrieb einzusetzen, hat einen Haken: Solche Gefährte gibt es noch nicht auf dem Markt. Auch betont die Verwaltung, dass die Beteiligung Bonns an der noch zu gründenden KLAR GmbH bei 14,5 Prozent läge. Im Gegensatz zum heutigen Status verliere die Stadt ihre Autarkie. „Es besteht die latente Gefahr eines ,Rutschbahneffekts’ bei Leistungen, die heute durch die Stadtwerke Bonn erbracht werden“, heißt es in der Vorlage.

Die bestehende Anlage im Salierweg an der Nordbrücke wurde 1981 erbaut und wird in naher Zukunft nicht mehr wirtschaftlich sein. Ein Neubau an selber Stelle kostet mindestens zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Vorteil: Zusätzliche Lkw-Fahrten entfielen, würden eher weniger, wenn die Kläranlage Duisdorf in 10 bis 15 Jahren abgewickelt wird. Der Klärschlamm aus Beuel und Godesberg gelangt über unterirdische Druckleitungen an den Salierweg. Die Stadt bliebe selbstständig und könnte die aus der Verbrennung und der Verwertung von Faulgas im einem Blockheizwerk gewonnene Energie für den Betrieb der Kläranlage verwenden. Ein gewichtiger Nachteil, der zugleich als Vorteil für die MVA-Lösung gelten mag: Da der Neubau erst nach dem Abriss wird erfolgen können, braucht die Stadt eine Zwischenlösung, die wiederum Geld kostet.

An der MVA am Propsthof wäre ein Anbau auf der Seite zum alten Schlachthof parallel zum Betrieb am Salierweg möglich. Die Verwaltung sieht weitere positive Synergieeffekte. Nicht nur könnten dort weitgehend MVA-Mitarbeiter die Zusatzarbeiten übernehmen, während am Salierweg Personal im Schichtdienst einzustellen wäre. Die gewonnene Energie könnte ins nebenan liegende Heizkraft ohne große Verluste überführt werden. Zudem unterschreite die MVA die strengen Grenzwerte beim Schadstoffausstoß. „Gleiches würde auch für den Mitbetrieb der Klärschlammverwertung gelten“, so die Verwaltung. Ein Nachteil seien die zusätzlichen sechs Lkw täglich, die den Schlamm vom Salierweg zur MVA bringen.

Ein weiterer Aspekt, der für den Standort Bonn spreche, sei die phosphorhaltige Asche, die bei der Verbrennung entsteht. Angesichts des knapper werdenden Rohstoffs ist davon auszugehen, dass der Marktpreis in nahe Zukunft steigen wird.