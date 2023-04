Einsparungen wegen Haushaltsmisere Wohlfahrtsverbände kritisieren Vorschläge für Kürzungen in Bonn

Die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Bonn hat in einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Katja Dörner und die politischen Vertreter aller Parteien dringend appelliert, die Träger sozialer Einrichtungen durch die geplanten Sparmaßnahmen nicht noch weiter zu belasten. Die Kritik resultiert insbesondere aus den jüngsten Vorschlägen des Finanzausschusses zum städtischen Haushalt. Die vorgesehene Kürzung gehe zulasten der ohnehin Schwächsten in der Stadtgesellschaft, so die Unterzeichner des offenen Briefes. Es könne nicht sein, dass gerade jetzt, wo besonders viele Menschen Rat und Hilfe benötigen, die Beratungsangebote gefährdet werden.