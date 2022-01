Planungsausschuss : Wohnbau über Bonner Parkplätzen

Bonn Ein Koalitionsantrag schlägt konkrete Standorte vor, an denen eine Wohnbebauung auf einer Parkfläche geprüft werden soll. Statt die Pakplätze abzubauen, sollten Stelzenbauten entstehen, auf denen dann Wohnraum ermöglicht werden soll. Welche Parkflächen dafür infrage kommen, soll die Stadtverwaltung jetzt prüfen.

In ihrer Stellungnahme führt die Verwaltung aus, dass mehrere der von der Koalition genannten Parkplätze der Stadt gehörten. Dazu zählen beispielsweise der Parkplatz neben der Stadtbahnstation „An der Josefshöhe“ und der am Marthashof im Bonner Stadtbezirk, der Parkplatz Gotenstraße/Hindenburgallee und der Sportplatz am Sportpark Pennenfeld in Bad Godesberg, der Parkplatz Brüser Damm/Fahrenheitstraße in Hardtberg und der Parkplatz auf dem Heckelsbergplatz und an der Linkstraße/Hermannstraße in Beuel. Die Stadt will sich, sofern der Stadtrat zustimmt, zur Eignung dieser Plätze äußern.