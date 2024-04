Wohnblocks dicht auf dicht Ist das Bonns Zukunft beim Wohnungsneubau?

„Erleben Sie französische Lebensart nach rheinischer Fasson“, wirbt die Firma Pandion für ihr Bauvorhaben Pandion Ville in Duisdorf. Inzwischen sind die ersten Wohnblocks an der Fritz-Bauer-Straße bezogen. In den Innenhöfen sprießt der Rasen. In einer Sandkiste hat jemand ein Eimerchen vergessen. Auf einer Fläche von 10,5 Fußballfeldern realisieren die beiden Bauträger mit verschachtelten Baukörpern um mehrere Innenhöfe und eine Erschließungsstraße insgesamt 394 Eigentums- und 143 Sozialwohnungen samt einer Kita für 1200 bis 1500 Bewohnerinnen und Bewohner. Passt das zu der „für diese Region typischen Ruhe und Gelassenheit“, von der Pandion vollmundig spricht. Noch dichter bebaut ist das Projekt Westside in Endenich, wo auf einer Fläche von knapp 8,5 Fußballfeldern sogar 511 Wohnungen entstanden sind. Viel Mensch also auf wenig Raum. Wohnschachteln mit etwas Gründekor. Ist das die Zukunft für Bonn – und wie wird so eine Massenunterkunft nicht zum Problemviertel von Morgen?