Treffen mit der Bundesbauministerin : Wohnbündnis sieht Caritas-Projekt gefährdet

Der langwierige Bau neuer Wohnungen treibt auch das Bonner Bündnis Wohnen um. Es gab nun einen Austausch mit der neuen Bundesbauministerin Klara Geywitz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Bonner Bündnis Wohnen hat mit Bundesbauministerin Klara Geywitz darüber gesprochen, wie Bauprojekte in Kommunen schneller umgesetzt werden können. Die Änderungen der KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen betreffen konkret ein geplantes Teilhabezentrum in der Innenstadt.

Das Bonner Bündnis Wohnen hat sich am Freitagnachmittag mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) getroffen, um darüber zu sprechen, wie der Wohnungsausbau in Bonn vorangetrieben werden kann. Wie Peter Kox, Geschäftsführer des örtlichen Mieterbunds, dem GA sagte, habe man sich im vertraulichen Gespräch darüber ausgetauscht, wie die Bundespolitik bessere Voraussetzungen schaffen kann, um Bauprojekte für dringend erforderlichen Wohnraum in den Kommunen schneller umsetzen zu können. „Wir müssen darüber nachdenken, ob das Planungsrecht angepasst werden kann, um Prozesse zu beschleunigen“, sagte Kox.

Zugleich sei das Thema Bundesliegenschaften zur Sprache gekommen. Die in Bonn ansässige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), Eigentümerin vieler Grundstücke und Gebäude, habe in der Vergangenheit oft sehr lange gebraucht, um neuen Wohnraum zu schaffen oder heruntergekommene Wohnungen im Bestand (wie beispielsweise in Tannenbusch) zu sanieren, verbunden oft mit jahrelangem Leerstand.

Konzept infrage gestellt

Das Treffen nahm seinen Beginn im geplanten Teilhabezentrum der Caritas an der Noeggerathstraße, das die Caritas zu Wohnraum für 20 psychisch beeinträchtigte Menschen umbauen will. „Mit der adhoc-Beendigung des KfW40-Förderweges tritt für den Verband ein massives Finanzierungsproblem für das Vorhaben ein. Die Realisierung des gesamten Konzeptes ist nun infrage gestellt“, so die Caritas. Wie berichtet, hat das Bundeswirtschaftsministerium unter der Führung von Robert Habeck (Grüne) die Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Eis gelegt mit Blick auf die erheblichen Kosten zunächst auf Eis gelegt. Geplant ist nun laut Wirtschaftsministerium, die Förderung der Effizienzhausstufe 40 wieder aufzunehmen, allerdings mit reduziertem Fördersatz und gedeckelt auf eine Milliarde Euro bis zum Jahresende. „Da muss man sich auch klarmachen, dass die Milliarde schnell weg sein kann“, betonte Habeck.