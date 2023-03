Grundstücksmarktbericht 2023 Wo Wohneigentum in Bonn am wertvollsten ist

Für Einfamilienhausgrundstücke in der Bonner Südstadt beispielsweise wurde so ein Bodenrichtwert von 1430 Euro pro Quadratmeter für 400 Quadratmeter beschlossen. In Beuel-Süd hingegen, in der Elsa-Brandström-Straße, sind es 1000 Euro pro Quadratmeter für 500 Quadratmeter und in Duisdorf (Oberdorf) 880 Euro pro Quadratmeter für ebenfalls 500 Quadratmeter. Der höchste Bodenrichtwert in Bonn befindet sich nach wie vor in der Nachtigallenstraße im Stadtbezirk Bad Godesberg mit 1580 Euro pro Quadratmeter, bezogen auf ein 700 Quadratmeter großes Norm-Grundstück. Isabel Klotz betonte jedoch, dass es sich um Richtwerte handele. Auch 2022 habe sich in Bonn gezeigt: „Es wird das gezahlt, was die Leute bereit sind zu zahlen.“