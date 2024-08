Wohnen an Bahngleisen in Bonn „Wenn ein Güterzug kommt, wackelt das ganze Haus“

Ein paar Sekunden lang ist es ruhig in der Herwarthstraße in Bonn: Die Straße, die zwischen einer Häuserreihe aus Altbauten und Bahngleisen verläuft, ist kaum befahren, die Wohnungen scheinen in einem ruhigen Viertel zu liegen. Doch es dauert nicht lange, da tuckert der erste ICE über die Bahnstrecke. Klack, klack, klack. Die Geräusche der Bahn hallen durch das Wohngebiet. Bei der folgenden, deutlich schnelleren Mittelrheinbahn ist der Lärm noch größer. Und die Züge kommen fast im Minutentakt. Denn die Strecke führt zum Hauptbahnhof, an dem die Herwarthstraße endet. Für einige Anwohnerinnen und Anwohner ist das eine Belastung. Andere haben sich schon längst daran gewöhnt.