Bündnis Wohnen Bonn stellt Studie vor Wohnen über dem Windeckbunker und eine Kita auf dem Parkhaus

Bonn · Es gibt zu wenig Wohnungen in Bonn. Das will das Bündnis Wohnen ändern und hat nun eine Studie vorgestellt, die die Lage entspannen könnte. Vorbilder sind Projekte in anderen Städten.

09.07.2024 , 19:00 Uhr

Blick auf die Bonner Wohnbebauung in der Altstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn