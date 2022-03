Sechs Wochen nach letztem Vorfall : Vier Schafe in Hennef möglicherweise von Wölfen gerissen

Hennef In Hennef-Lichtenberg sind erneut vier Schafe getötet worden. Der Besitzer der Schafe vermutet, dass Wölfe die Tiere gerissen haben. Nicht der erste Fall in den vergangenen Monaten.

Idyllisch und ruhig ist es in Lichtenberg. „Normalerweise hört man hier nachts alles“, sagte Bewohner Detlev Fiedrich. In der Nacht zu Montag allerdings war seinen Angaben nach nichts zu hören. „Meine Frau hat einen leichten Schlaf und auch unser Schäferhund hat nicht angeschlagen“, sagt der 63-Jährige, der seit vielen Jahren für die Hennefer Grünen im Rat sitzt. Am nächsten Morgen machte er trotz der nächtlichen Ruhe eine grausige Entdeckung: Seine beiden etwa zehn Jahre alten Kamerunschafe sowie zwei Schafe seines direkten Nachbarn fielen vermutlich einem oder mehreren Wölfen zum Opfer. Eines der verendeten Tiere habe Fiedrich quasi „ausgeweidet und abgenagt“ aufgefunden.

In Hennef bei Lichtenberg wurden in der Nacht zu Montag drei Schafe gerissen, eines ist verschwunden. Bei der Bestandsaufnahme durch den Wolfsberater eskalierte am Montagmorgen der andauernde Streit um den Schutz der Nutztiere.

Erneut mutmaßliche Wolfsrisse : Schafzüchter und Wolfsschützer streiten um erneute Risse in Hennef In Hennef bei Lichtenberg wurden in der Nacht zu Montag drei Schafe gerissen, eines ist verschwunden. Bei der Bestandsaufnahme durch den Wolfsberater eskalierte am Montagmorgen der andauernde Streit um den Schutz der Nutztiere.

Elektrozäune fordern hohen Aufwand

Untersuchung der DNA-Proben

Insgesamt 40 dieser Zaunnetze mit jeweils 50 Metern Länge hatte Schenkelberg in den vergangenen Monaten gesetzt, um seine Tiere zu schützen. „Das kostet mich pro Woche zwei zusätzliche Tage.“ Zudem halte er die Zäune für zu niedrig. „Die Höhe von 1,20 Meter reicht gerade mal für den ersten Ansturm. Am Niederrhein hat es ein Wolf ganz locker über diesen Zaun geschafft, sogar mit einem Schaf im Maul.“ Laut Schenkelberg seien mit dem Leuscheider Rudel einfach zu viele Wölfe in der dicht besiedelten Gegend unterwegs. „Ich bin nicht dafür, dass alle wegkommen. Fünf bis sechs Wölfe wären ja in Ordnung“, so der Schafsbesitzer. Er glaube jedoch, dass in der Region derzeit um die 20 Wölfe inklusive Nachwuchs unterwegs seien, und das nah an den Dörfern. „Das ist einfach zu viel. Unsere Gegend verträgt das nicht.“