Ehemaliger Plenarsaal : NRW ehrt verstorbenen Wolfgang Clement mit Staatsakt in Bonn

Nordrhein-Westfalen ehrt den verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement mit einem Staatsakt. Zu der Trauerfeier am Dienstag (13.10.) haben Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Landtagspräsident André Kuper in den ehemaligen Plenarsaal des alten Bundestages in Clements letztem Wohnort Bonn eingeladen, wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte.