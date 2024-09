Abschied von Professor Wolfgang Holzgreve Der Dankesmarathon dauert über vier Stunden

Das Motto lautete „Vielen Dank“. Es hätte auch „Danke von vielen“ heißen können. Das Programm der „Dankesfeier mit musikalischer Begleitung und Grußworten führender Persönlichkeiten“ zum Abschied von Professor Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum Bonn (UKB), dauerte am Freitag mehr als vier Stunden – der anschließende Empfang nicht mitgerechnet. Es zeigte, wie verdrahtet der Mediziner nicht nur in Wissenschaft und Politik, sondern auch in der Stadt ist. Die Zeit reichte nicht aus, um alle Verdienste und Projekte des scheidenden Klinikchefs aufzuzählen, obwohl sich die Redner redlich Mühe gaben. Mit vielen von ihnen ist Holzgreve per du, sein bester Freund aus Studienzeiten spielte Bratsche, und mehr als 400 Gäste hörten zu.