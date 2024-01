Reaktionen auf den Tod von Wolfgang Picken Freiwillige halten Wache am Sarg des Stadtdechanten

Von seiner Dienstwohnung aus hatte Picken einen Blick auf den mittelalterlichen Kreuzgang am Münster und damit in den vergangenen Wochen auch seine letzte Ruhestätte vor Augen. Eine Bronzeplatte im Innenhof verschließt die Priestergruft, in der die Stadtdechanten beigesetzt werden. Insgesamt zwölf Münsterpfarrer können hier ihre letzte Ruhe finden. Auf Wunsch von Picken wurde zuletzt der 2021 verstorbene Monsignore Wolfgang Bretschneider in der Gruft bestattet, der dem Münster als Pfarrer und Kirchenmusiker eng verbunden war. Die Grabplatte zeigt mit Kelch und Stola die priesterlichen Insignien und ruft mit einer Inschrift dazu auf: „Betet für eure Seelsorger“. In der Krypta ist dazu auch in den kommenden Tagen täglich von 9 bis 18 Uhr Gelegenheit.