WCCB-Bauskandal : Baufirmen fordern Millionenbeträge

Das WCCB-Kongresszentrum ist seit 2015 geöffnet. Im Hintergrund laufen weiterhin Gerichtsprozesse um Schadensersatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bauskandal rund um das World Conference Center Bonn ist für die Stadt noch nicht vom Tisch. Sie verlangt Schadensersatz von der früheren Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann und dem Projektleiter.

Rund zehn Millionen Euro hat die Stadt Bonn im Zusammenhang mit dem Bauskandal rund um das World Conference Center Bonn an Anwalts-, Gerichts- und Beraterkosten bezahlen müssen. Ein Ende des unrühmlichen Baukapitels um den 2015 eröffneten Kongresssaal ist noch immer nicht in Sicht. So steht noch ein Schadensersatzprozess der Stadt Bonn gegen die damalige Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann und ihrem Projektleiter vor dem Verwaltungsgericht Köln aus. Auch laufen beim Landgericht und Oberlandesgericht drei Verfahren von früheren Baufirmen des WCCB, die gegen die Stadt Bonn Ansprüche in Millionenhöhe erheben. Der Hauptausschuss gab in nichtöffentlicher Sitzung am Donnerstagabend nun weitere 60.000 Euro für die mit diesen Verfahren mandatierte Kanzlei aus Bonn frei.

„Ungeachtet der zwischenzeitlich erfolgten baulichen Fertigstellung und des erfolgreichen Betriebs des Konferenzzentrums ist die Stadt in der Sache auch in 2020 auf qualifizierte Rechtsberatung und prozessuale Vertretung angewiesen“, heißt es in der Vorlage der Stadt zur Begründung. So seien noch drei Zivilverfahren vormaliger Auftragnehmer gegen die Stadt vor dem Landgericht Bonn beziehungsweise dem Oberlandesgericht Köln anhängig. Zum einen handelt es sich um eine seinerzeit mit den Elektroarbeiten beauftragte Firma, die im Rahmen von zwei Gerichtsverfahren insgesamt 5,2 Millionen Euro plus Zinsen von der Stadt haben will.

Zum anderen handelt es sich um eine Baufirma, die inzwischen Insolvenz angemeldet und deren Insolvenzverwalter nun Anspruch auf rund 2,4 Millionen Euro erhoben habe. Im ersteren Fall seien zwar beide Parteien bereit, in einem der beiden laufenden Verfahren, bei dem es um die Zahlung von rund 1,1 Millionen Euro geht, den Rechtsstreit durch einen gerichtlichen Vergleich zu beenden. „Da jedoch noch zahlreiche Teilsachverhalte streitig sind, gibt es aktuell keinen Vergleichsvorschlag, zu dem sich die Stadt verhalten müsste. Die Verwaltung wird fortlaufend über den weiteren Verlauf des Verfahrens berichten“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt, die dem GA vorliegt.

Millionen-Anspruch beim OLG Köln anhängig

Im zweiten Verfahren dieser Elektrofirma gegen die Stadt Bonn, bei dem das Unternehmen einen Anspruch von 4,1 Millionen plus Zinsen wegen angeblicher Mehrkosten aufgrund von gestörtem Bauablauf erhebt, hatte das Landgericht Bonn die Klage bereits abgewiesen; das Verfahren ist jetzt beim Oberlandesgericht Köln anhängig. Bei dem Rechtsstreit der anderen Baufirma gegen die Stadt geht es im Wesentlichen um offene Positionen aus der Schlussrechnung. Die Anwälte der Stadt prüften den Anspruch; ein entsprechender Schriftsatz zur Klageerwiderung wurde am 10. Juni eingereicht. Auch hier will die Verwaltung den Politikern weiter berichten.