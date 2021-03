Pandemie, Glaube, Jugend : Jugendliche feiern Gottesdienst in der Bonner Kreuzkirche

Bonn Beim Gottesdienst „Xtra.Stadt.Gebet“ machten sich Jugendliche Luft. Sie berichteten von ihren Erfahrungen und dem Frust in der Pandemie. Auch eine Therapeutin sieht sich mit immer mehr Problemen junger Menschen konfrontiert.

Nur wenige Besucher kamen und durften ins Gotteshaus. Doch es gab noch den Live-Stream. Unter dem Titel „Und was ist mit der Jugend“ kamen so in einer Stunde zahlreiche Kinder, Jugendliche und Studenten per Videoschalte zu Wort und berichteten über ihre Erfahrungen in der Pandemie. Der Bonner Singer-Songwriter Max Scheer und Kreuzkirchenorganist Stefan Holz machten Musik.