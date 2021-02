Staatsanwaltschaft sieht Verstöße : Berufung nach Urteil gegen Bonner Youtuber

Bonn Das Urteil gegen einen 32-jährigen Youtuber aus Bonn soll vor allem mit Blick auf mögliche Verstöße gegen das Kunst- und Urheberrechtsgesetz überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt.

Eine Strafbarkeit wegen Verletzungen des Kunst- und Urheberrechtsgesetzes in sieben Fällen sah der Richter jedoch nicht und sprach den Youtuber daher in diesen Punkten frei. Hier ging es vor allem um Videos, die der Angeklagte von Polizeieinsätzen gemacht und veröffentlicht hatte, und in denen Polizisten ohne ihre Zustimmung und erkenntlich zu sehen waren – beispielsweise auch zivile Personenschützer eines israelischen Offiziellen, die in einer Bäckerei einkaufen waren.