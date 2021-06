Verstöße gegen das Kunst- und Urheberrechtsgesetz : Youtuber zu Geldstrafe verurteilt

32-Jähriger musste sich in einer Beurfungsverhandlung vor dem Landgericht verantworten. Zwar erging ein Urteil, das Ziel der Berufung verfehlte die Staatsanwaltschaft allerdings.

Wegen zweier Verstöße gegen das Kunst- und Urheberrechtsgesetz (KUG) in zwei Fällen hat am Dienstag das Bonner Landgericht einen 32-Jahre alten Youtuber verurteilt, der sich bereits wiederholt vor Gericht verantworten musste (der GA berichtet). Richter Eugen Schwill legte 70 Tagessätze a 40 Euro als Strafe fest. Hintergrund für die Verhandlung war eine Berufung der Staatsanwaltschaft gegen ein Urteil des Bonner Amtsgerichtes: Anfang Februar war der 32-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von insgesamt einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden, und zwar wegen des Besitzes von Kinderpornografie und eines Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz. Freigesprochen hatte der Richter den Youtuber allerdings in dem Prozess im Februar von den Vorwürfen, gegen das KUG verstoßen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann insbesondere vorgeworfen, bei der Erstellung seiner Videos von Unfallgeschehnissen Polizisten ungepixelt auf seinem Youtube-Kanal veröffentlich zu haben.