Gerichtsverhandlung in der Türkei : Bonnerin Yüksel Weßling freigesprochen

Gerichtsverhandlung in der Türkei

Bonn/Istanbul Die 65-Jährige Bonnerin Yüksel Weßling sitzt seit mehr als eineinhalb Jahren in der Türkei fest. Ihr wurde vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Nun wurde sie freigesprochen.

Es ist große Erleichterung in der Stimme von Jürgen Weßling zu hören. Seit gut 18 Monaten steckt seine Frau Yüksel Weßling in der Türkei fest. Der Prozess sollte um 8.35 Uhr deutscher Ortszeit beginnen. Doch der Beginn verzögerte sich. „Gegen elf Uhr rief mich meine Frau an und sagte, dass sie noch warten.“ Später kam dann die erlösende Nachricht von Yüksel Weßling: „Ich bin freigesprochen.“ Weßling wurde vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein.