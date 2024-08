Nach Streit um Erstaufnahmeeinrichtung Zahl der Beschwerden wegen Müll und Lärm an der Ermekeilkaserne geht zurück

Es ist ein ruhiger Vormittag in der Ermekeilstraße in der Bonner Südstadt. Die Sonne strahlt heiß vom Himmel, das Viertel wirkt wie leergefegt. Nur ein junger Mann sitzt auf den Stufen zum Eingang eines Wohnhauses und hat die Augen geschlossen. Er lebt in einer Notunterkunft in Köln und wolle einen Freund treffen, sagt er auf Französisch und zeigt in Richtung der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in der ehemaligen Ermekeilkaserne. Er selbst stamme aus Mali und sei vor einigen Monaten nach Europa geflüchtet. Er beendet das Gespräch abrupt, denn das Tor zur Unterkunft öffnet sich, und der Freund tritt auf die Straße. Beide umarmen sich, sie haben es anscheinend eilig und ziehen schnell von dannen. Nicht immer ist es vor der Unterkunft so ruhig und friedlich, wissen Anwohner zu berichten.