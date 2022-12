Kriminalität : Zahl der Einbrüche in Bonn steigt um 20 Prozent

Bonn In Bonn ist die Zahl der Einbrüche zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen. Die Täter schlagen nach Angaben der Polizei vor allem in den Nachmittagsstunden zu.

Die Bonner Polizei hat in diesem Jahr bis zum 15. November 764 Einbrüche in Wohnungen oder Häuser erfasst. Das sind 124 Taten mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von rund 20 Prozent entspricht. Dieser negative Trend setzte sich nach Angaben der Polizei auch in den vergangenen Wochen fort. Seit dem 18. November wurden 67 weitere Wohnungseinbrüche angezeigt. In vielen Fällen schlugen die Täter demnach in den Nachmittagsstunden zu.