Sozialpolitik Zahl der Inhaber von Bonn-Ausweisen wächst erheblich

Deutlich mehr Bonnerinnen und Bonner besitzen mittlerweile einen Bonn-Ausweis. Nach Auskunft der Stadtverwaltung auf Anfrage der Ratskoalition hatten 36.980 Bürger im Oktober 2023 einen solchen Ausweis, der für Geringverdiener und Transferleistungsempfänger eine Vielzahl von Vergünstigungen bringt. Im August 2024 lag die Zahl bei insgesamt 48.351 Bürgern. Ein Anstieg also um 23,5 Prozent. Die Hälfte der Inhaber sind im arbeitsfähigen Alter zwischen 25 und 64 Jahre alt, 19 Prozent Kinder bis zwölf Jahre. Die Gründe für diesen deutlichen Anstieg liegen, so teilte das Presseamt am Dienstag mit, lägen auch in der Reform des Bonn-Ausweises, die der Rat im Oktober 2022 einstimmig beschlossen hatte.