Veranstaltung im WCCB : Zahlreiche Demos zum Parteitag der Grünen in Bonn geplant

Zahlreiche Demos zum Parteitag der Grünen in Bonn geplant

Bonn Die Grünen treffen sich ab Freitag zum Bundesparteitag im WCCB. Mehrere Initiativen haben bereits Demonstrationen in Bonn angekündigt. Wir geben einen Überblick.

Die Grünen kommen vom 14. bis zum 16. Oktober zum Bundesparteitag im WCCB zusammen. Für den Bereich um den Platz der Vereinten Nationen haben sich zahlreiche Demostranten angemeldet. „Hierbei handelt es sich um Standkundgebungen, zu denen die Anmelder die aufgeführte Anzahl an Teilnehmenden erwarten“, sagt der Bonner Polizeisprecher Frank Piontek. Darunter sind Privatinitiativen, aber auch Organisationen wie Greenpeace.

Folgende Demos gibt es am Freitag: Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke in Deutschland; Protest gegen die Politik von Bündnis 90/Die Grünen; Energiekrise zerstört den Mittelstand; Parteitag der Grünen / 1.5 Grad heißt Lützerath bleibt!; Atomkraft? Keinen Tag länger!; Laufzeitverlängerung und Ausstieg aus den fossilen Ausstieg Energien; Für eine Grüne-Partei gegen Atomwaffen; Geschlechtsbasierte Rechte von Frauen und Mädchen.

Am Samstag gehen Teilnehmer mit folgenden Themen auf die Straße: Kundgebung für Armutsbetroffene; Körperliche Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht; Atomkraft? Keinen Tag länger! Für Sonntag steht ein genereller „Protest gegen die Politik von Bündnis 90/Die Grünen“ an. „Es ist zu vermuten, dass in den kommenden Tagen noch weitere Anmeldungen erfolgen“, sagt Piontek. Die Polizei werde für den Schutz der Veranstaltung und der Versammlungen sorgen. „Wir gehen bislang von einem friedlichen Verlauf aus.“