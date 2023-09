Schutz vor Karies bei Kindern Was Bonner Zahnärzte den Eltern empfehlen

Eine Frühuntersuchung und Beratung rund um die richtige Pflege empfiehlt Winkler bereits ab dem ersten Zahn. In Hinblick auf die richtige Zahnbürste sind sich beide Ärzte einig. „Die elektrische Zahnbürste hat den Vorteil, dass man in kürzerer Zeit ein effektiveres Ergebnis erzielt“, erklärt Winkler. Auch bei kleineren Kindern sei es sinnvoll, sie – geführt von den Eltern – an elektrische und Schallzahnbürsten zu gewöhnen. Bei der Zahnpasta sollte man laut Winkler neben der Beachtung des Fluoridgehalts von süß angereicherten Pasten absehen. Damit bringe man Kinder erst auf den süßen Geschmack. „Sie sollen sich eher daran gewöhnen, dass eine Zahnpasta natürlich auch etwas Schärfe haben darf“, so die Ärztin.