Karies und sozialer Status in Bonn Haben ärmere Kinder schlechtere Zähne?

Mit Beginn des neuen Schuljahres in Nordrhein-Westfalen rückt die Zahngesundheit von Kindern in den Fokus. Laut der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Rheinland/Hamburg war fast ein Drittel der Schulanfänger bereits wegen Karies in Behandlung, wobei viele weitere Fälle keine zahnärztliche Behandlung erhalten haben. Nach AOK-Informationen haben in Bonn 70,8 Prozent der dort versicherten Kinder ein Gebiss ohne Füllungen. Die Stadt befindet sich damit auf Rang 19 von 29 von dieser AOK in ihrem Zuständigkeitsbereich betrachteten Städten. Am schlechtesten schnitt Mönchengladbach mit 67,3 Prozent ab. Gemessen wurde der Anteil aller Kinder der Geburtsjahrgänge 2015 und 2016. Der Bonner Zahnarzt und Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein (KZV), Andreas Kruschwitz, erklärt im GA-Interview, wie die AOK auf ihre Zahlen kam und wie schlimm die Situation wirklich ist.