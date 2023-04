Kneipenbesuch in Bonn Zebulon, die etwas andere Kneipe

Bonn · Seit 1984 bietet das Zebulon urige und lockere Kneipen-Atmosphäre am Uni-Schloss. Doch wie fühlt sich diese Atmosphäre an und was macht einen guten Abend im Kultlokal aus?

29.04.2023, 18:45 Uhr

1984 haben Wolfgang Koll und Bert Jackwerth das Zebulon eröffnet. Foto: Sofia Grillo

Von Sofia Grillo

Thomas Schneider, Wirt der Kultkneipe Zebulon, ist stolz darauf, dass sich alle im Lokal duzen. Einzige Ausnahme wäre, sollte sich der Papst ins Zebulon verirren. Nach kurzem Nachdenken sagt er aber: „Ich würde selbst den Papst duzen.” Das Du gehört ebenso in die Kneipe wie das Bier.