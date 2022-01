Obdachloser vor Gericht in Bonn : Zechprellerei, Bedrohung und Körperverletzung

Bonn Ein 54-jähriger Obdachloser steht derzeit wegen Körperverletzung, Zechprellerei und Bedrohung vor dem Bonner Landgericht. Dem Beschuldigten droht die Unterbringung in der Psychiatrie.

Allein sechs Fälle von Körperverletzung, dazu Zechprellerei und die massive Bedrohung einer Jugendfreundin: Wegen insgesamt acht Delikten, die er allesamt im vergangenen Frühjahr und Sommer begangen haben soll, steht seit Dienstag ein 54-jähriger ehemaliger Dolmetscher vor dem Bonner Landgericht. Verantwortlich für die Taten ist der mittlerweile obdachlos gewordene Beschuldigte allerdings mutmaßlich nicht. Er leidet nämlich unter einer Schizophrenie und so erwartet ihn im Falle einer Verurteilung statt einer Haftstrafe die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Wie ein Obdachloser wirkte der Mann wohl nicht auf das Personal des Restaurants „Elefant“ in der Bonner Innenstadt. Erst nachdem der 54-jährige Gast sein Rinderfilet, einen Saft und den abschließenden Kaffee bezahlen sollte, fiel der Bedienung auf, dass der gepflegt wirkende Mann die 40,80 Euro gar nicht bezahlen konnte. In der Rückschau scheint dieser kleine Betrug aber im Vergleich mit den anderen angeklagten Taten eher harmlos. In einem längeren Brief soll er sich mit drastischen Worten an eine alte Freundin gewandt haben, der er mit Tod und dem anschließenden Verspeisen ihrer Leiche drohte. Dass der Beschuldigte es bei bloßen Worten belassen wollte ist nicht sicher: Immerhin sechs Mal soll der Mann ohne jegliche Anlass jeweils unbeteiligte Männer und Frauen geschlagen haben.