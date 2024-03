Gefahr durch neue Krankheiten Bonner Meteorologe warnt vor noch mehr Zecken als im Vorjahr

Die Zahl der Zecken in Bonn soll auch in diesem Jahr weiter steigen. Das behauptet zumindest Meteorologe Karsten Brandt. Der 50-jährige Bonner geht mindestens einmal im Monat raus, um die Parasiten zu zählen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass in diesem Jahr die Quote der zu dieser Zeit vorkommenden Zecken gestiegen ist.