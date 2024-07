Vor allem der Stadtwald ist betroffen Zecken werden durch Klimawandel auch in Bonn zum Problem

Von Zecken übertragene Krankheiten verursachen weltweit jährlich mehr als 700.000 Todesfälle und machen etwa 17 Prozent der globalen Belastung durch übertragbare Krankheiten aus. So begründet das Uniklinikum Bonn in einer Mitteilung die Relevanz eines neuen Forschungsprojektes zur intensiven Überwachung von Zecken und durch sie übertragbare Krankheiten in der Region. Wie groß das Problem bereits heute in Bonn ist und welche Gefahr uns in Zukunft durch Zecken noch drohen könnte, hat Forschungsleiter Timo Falkenberg dem GA erklärt.