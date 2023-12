Unter Leute kommen am langen Wochenende: Zehn Ausgeh-Tipps für die Weihnachtsfeiertage in Bonn

Kontrast zum Eislaufen: Es soll tatsächlich Leute geben, die gerne nackt mit anderen Menschen in engen Räumen sitzen und schwitzen, hat eine nichtrepräsentative Umfrage in der Redaktion ergeben. Wer sowas mag, hat an Weihnachten in Bonn verschiedene Optionen: Der Spa-Bereich im Kameha Hotel – mit Pool und 60-Grad-Sauna plus Dampfbad – hat am 24., 25. und 26. Dezember geöffnet. Auch die beiden Saunen und das Dampfbad der Sportfabrik in Beuel sind an allen drei Tagen offen. Wer lieber mehr Auswahl hat, für den könnte der Saunapark Siebengebirge in Oberpleis etwas sein, der am zweiten Weihnachtstag öffnet. Eine Nummer größer ist das Mediterana in Bergisch Gladbach. Die Therme hat nur am 24. Dezember zu.