Ausstellung und letzte Züge Zehn Tipps für alle, die nach Rosenmontag vom Karneval nicht genug haben

■ Am Zug: Die letzten Karnevalszüge starten am Veilchendienstag. „Möge de Fastelovend mit üch sin“, heißt das passende Motto am 13. Februar ab 14 Uhr in der Rheinbacher Kernstadt. Auch in Niederkassel-Ranzel sind am Dienstag ab 14.30 Uhr die Jecke unterwegs. Elf Gruppen ziehen mit acht Großwagen von der Porzer Straße aus durch den Ort. Kamelle!