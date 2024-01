Protest gegen Rechts in Bonn Rund 30.000 Menschen demonstrierten in der Innenstadt

Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) ergreift als erste das Wort. Auch sie dankt den Zuhören, dass sie dem Aufruf zur Kundgebung in so großer Zahl gefolgt sind. „Danke Bonn“, ruft sie in den Menge und erhält ebenfalls lauten Beifall. „Es geht um unsere Demokratie. Wir lassen uns nicht täuschen: Rechtsextreme Parteien nutzen demokratische Strukturen, um die Demokratie auszuhöhlen. Wer demokratisch gewählt ist, ist noch lange kein Demokrat“, sagt sie. Spätestens jetzt sei es an der Zeit, laut zu werden. Sie erinnert an Sätze des von den Nazis verfolgten Schriftstellers Erich Kästner, der einmal rückblickend gesagt habe, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man dürfe nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden sei. „Liebe Bonnerinnen und Bonner, wir lassen es nicht zur Lawine kommen.“