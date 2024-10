Auftakt zum Bonner Stadtpatronefest Zeichen der Würde im Bonner Münster und vor der Basilika

Das Thema der Festwoche lautet „Du hast Würde – Gesicht zeigen“, passend zum Jubiläum 75 Jahre Grundgesetz. Jasper sieht in dem Motto Zusage und Aufgabe zugleich: „Gott steht an eurer Seite, er schenkt euch Würde. Wir sollen die Botschaft aber auch weitergeben und lebendig werden lassen.“ Ganz praktisch macht das Stadtdekanat das ab dem 7. Oktober am „Ort voller Würde“ neben dem Hauptportal des Münsters. Hier können sich Bedürftige Baumwollbeutel mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln nehmen. Wer noch mitmachen möchte, kann Sachspenden in der Basilika abgeben oder zuhause Baumwollbeutel füllen und an den eigens aufgestellten Zaun vor dem Münster hängen.