Glosse zum Maskentragen : Zeichen der Zeit

Bonn Macht das Tragen der Maske muffelig? Auf jeden Fall Fall verändert die Maskenpflicht den täglichen Umgang, beobachtet GA-Redakteurin Jutta Specht

Insgesamt scheint sich im zurückliegenden Jahr die Bedeutung von „zuvorkommend“ gewandelt zu haben. Wer ist erster? Ich natürlich! So geht das neue Zuvorkommend. Ohne rechts und links zu blicken, stürmt Mann/Frau in den Laden – die mehr oder weniger freundlichen Zurechtweisungen der Wartenden ignorierend. Ein Kunde darf in die Bäckerei – die anderen bleiben draußen – in Kälte und Regen. Und es dauert – gefühlt viel länger als sonst. Das ist eine andere Art von Besinnlichkeit, die alle jetzt vor Weihnachten üben können. Drinnen der Kunde steht im Warmen. Offenbar lässt er sich schön viel Zeit. Die Erfahrung ist auch ungewohnt, dass ihm allein die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Verkäufers gilt, statt wie sonst die Brötchenwünsche herunterzuhaspeln und das abgezählte Geld schon in der Hand zu halten. Nein, jetzt kann er in Ruhe mal fragen, welche Mehlsorten in den Backwaren sind, ob es vielleicht die So-und-so-Brötchen, die er sonst nur im Urlaub bekommt, auch in Bonn gibt. Ach, noch bezahlen. Ja, wo habe ich denn das Portemonnaie? Draußen wappnen sich alle mit Geduld – oder versuchen es zumindest. Endlich rückt die Schlange eine Position weiter. Fazit: Selbst im kleinsten Schritt lässt sich derzeit etwas Positives finden.