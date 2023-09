Benefizlauf in Bonn Rund 2500 Läufer beim Zero-Hunger-Lauf in der Rheinaue

Mit insgesamt 2500 Teilnehmern sind am Sonntag beim Zero-Hunger-Lauf in der Bonner Rheinaue so viele Läufer wie noch nie gestartet. Start und Ziel lagen am Japanischen Garten. Nach Angaben des Veranstalters, der Welthungerhilfe, fließt das eingenommene Spendengeld ausschließlich in die Projektarbeit.