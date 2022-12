Vandalismus : Zerstochene Fahrradreifen rund um die Bonner Baumschulallee

In Bonn haben Unbekannte die Reifen von Fahrrädern zerstochen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn An der Baumschulallee der Bonner Weststadt und in Poppelsdorf haben Unbekannte offenbar mehrere Fahrradreifen zerstochen. Bereits im Frühjahr war es zu einem ähnlichen Fall am Alten Rathaus gekommen.



Zahlreiche Räder mit zerstochenen Reifen hat eine Anwohnerin der Baumschulallee in der Weststadt in diesen Tagen entdeckt und dem GA ihre Beobachtung mitgeteilt. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage am Freitag, dass ihr im Bereich Poppelsdorf und auch an der Baumschulallee von zerstochenen Fahrradreifen berichtet werde. „Wir können allerdings nicht sagen, dass es gehäuft vorkommt“, so Polizeisprecher Michael Beyer. Vermutlich verzichteten viele geschädigte Radbesitzer auf eine Anzeige, die aber in solchen Fällen durchaus geboten sei.

Zuletzt hatte, wie berichtet, ein Bonner im Frühjahr auf Facebook vor Unbekannten gewarnt, die in der Nähe des Alten Rathauses regelmäßig die Reifen abgestellter Fahrräder zerstechen würden. Mehrmals war er selbst betroffen, schrieb der Mann auf Facebook. Auch diese Vorfälle waren der Polizei nicht gemeldet worden, hieß es damals von der Pressestelle.

(lis)