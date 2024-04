Kommentar zu Vandalismus Die Zerstörungswut auf Bonner Sportplätzen ist teuer und unsportlich

Eigentlich ist es Geldverschwendung, 300.000 Euro in einen Zaun zu investieren, der einen neuen Kunstrasen schützt, der auch schon über 200.000 Euro gekostet hat. Aber es geht leider nicht anders: Stabile Zäune, die nachts abgeschlossen werden können, sind an vielen Stellen in der Stadt die einzige Möglichkeit, um Sportstätten vor Vandalismus und Brandstiftung zu schützen.