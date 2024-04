Milchpulver, Reiniger, Hygieneartikel ZeSaBo sammelt für die Menschen in Cherson

Der Verein Help, mit dem die Stadt Bonn in der Cherson-Hilfe kooperiert, hat unterdessen ein weiteres Mal dringend benötigte medizinische Geräte an Kliniken in der Frontstadt geliefert. Finanziert wurden sie aus der Spendenaktion. Drei Krankenhäuser erhielten laut Help eine Video-Gastrokopie zur rechtzeitigen Erkennung von Magen- und Darmblutungen und Blutstillung sowie zur Krebsvorsorge, endoskopische Ausrüstung zur frühzeitigen Diagnose von onkologischen Erkrankungen und einen Sauerstoffkonzentrator für den Betrieb von Beatmungsgeräten für Neugeborene und Erwachsene.