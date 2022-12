Polizeieinsatz am ZOB in Bonn : Mann erleidet bei Auseinandersetzung Schnittverletzung an der Hand

Bonn Am Donnerstagabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Omnibus-Bahnhof in Bonn verletzt worden. Mutmaßlich war eine Messerattacke der Grund der Verletzung.



Kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend ist es nach Aussage der Polizei Bonn am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Die Streithähne sollen der ansässigen Szene des Obdachlosen- und Drogenmilieus angehören, so die Polizei-Leitstelle weiter.

Über den genauen Ablauf des Streits konnte die Polizei auf Nachfrage des GA noch keine finalen Angaben machen. Vermutlich aber hat einer der Männer ein Messer gezückt und seinen Widersacher mit einer tiefen Schnittwunde an der Hand verletzt.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Wunde des Verletzten vor Ort und transportieren ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Ein tatverdächtiger Mann wurde mit auf die Wache genommen. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf laufen. Auswirkungen auf den Busverkehr hatte der Einsatz laut Polizei nicht.

