Wartehäuschen am ZOB Bonn Fahrgäste haben an zwei Haltestellen wieder ein Dach über dem Kopf

Die Bonner Stadtwerke haben, wie angekündigt, zwei Wartehäuschen am Zentralen Busbahnhof (ZOB) installiert. Die Bauten der Firma Ströer stammen aus einem mit den Stadtwerken vereinbarten Kontingent und können flexibel auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen, sagte SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz. So haben nun die Fahrgäste zumindest an den Haltestellen A2 und A3 wieder ein Dach über dem Kopf und Sitzgelegenheiten. Wie es an anderen Stellen weitergeht, steht noch nicht fest. „Dazu melden wir uns, wenn alle Informationen vorliegen“, so Zießnitz.