Fehlender Regenschutz Stadt Bonn schlägt Plexiglas für Unterstände am Busbahnhof vor

In dem Beschluss betonen die Planungsexperten erneut, dass der barrierefreie Neubau des ZOB, der in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, „höchste Priorität“ für sie habe. Da die Stadt bereits mitgeteilt hat, dass der erste Spatenstich nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 erwartbar ist, zielt die Entscheidung darauf ab, kurzfristig den wenig erfreulichen Zustand des Busbahnhofs etwas erträglicher zu gestalten. Rolf Beu von den Grünen erinnerte in diesem Zusammenhang an einen vorangegangenen Beschluss, den Bussteig zur Maximilianstraße ein Stück zu verbreitern und dort auch Sitzbänke aufzustellen. Ein Änderungsantrag des Bürger Bundes Bonn, neben einem Kostenplan von den SWB auch einen Zeitplan zu verlangen, fand keine Mehrheit.