Stadt Bonn informiert über aktuelle Planung Die Wünsche für den neuen Zentralen Busbahnhof

Wie berichtet, sollen die Anregungen der Bürger, die online und bei der Veranstaltung abgegeben wurden, im anschließenden Planungsverlauf geprüft und soweit wie möglich in die weitere Planung aufgenommen werden. Nach der aktuellen Planung soll der neue ZOB sicherer, übersichtlicher und barrierefreier werden. Im Zentrum ist eine große Mittelinsel mit einem transparenten Dach geplant, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert werden soll. Neue Aufzüge und Rolltreppen sollen die barrierefreie Verbindung von Busbahnhof und Bahnhof verbessern. Die Planung sieht 17 Bushaltestellen in Sägezahnanordnung vor. Geplant ist zudem in Ebene -1 ein Fahrradparkhaus mit etwa 650 Stellplätzen sowie oberirdisch ein Dienstleistungszentrum der SWB mit Sozialräumen für die Fahrer und Toiletten. Umstritten in der Politik ist vor allem die geplante Radführung in dem Bereich: Die Verkehrsführung sieht einen Radweg über die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof vor. Fußgänger aus der Innenstadt müssten demnach an irgendeiner Stelle diesen Radweg passieren, um oberirdisch zum neuen Busbahnhof gelangen zu können. Das berge viel Konfliktpotenzial und Gefahren, sind sich die Kritiker ein. Nach derzeitigem Stand geht die Stadtverwaltung von einem Baubeginn im zweiten Halbjahr 2026 aus. Die prognostizierten Kosten liegen bei mehr als 36 Millionen Euro.