Bonner Busbahnhof Politiker befürchten am ZOB-Neubau neue Konflikte

Die Neuplanung für den Zentralen Omnibusbahnhof (Zob) am Rande der Innenstadt hat im Ratsgremienlauf die erste Hürde genommen. Der Planungsausschuss hat den Verwaltungsvorschlag am Mittwochabend in etwas geänderter Form mit den Stimmen von Grünen, SPD und Volt beschlossen. Eines der geänderten Details: Die Toilette soll nicht nur weiter oberiridisch geplant, sondern auch definitiv dort und nicht unterirdisch gebaut werden.