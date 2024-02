Zola Wiegand-M’Pembele Wie eine schwarze Bonnerin mit alltäglichem Rassismus umgeht

„Ich bin e Bönnsche Mädche!“ Die Frau vorne auf dem niedrigen Podium bei der Kundgebung des AStA bei der Bonner Demo gegen rechts erzählt mit knappen Worten von Alltagsrassismus und warum sie auf dem Bonner Marktplatz steht, um gegen rechte Populisten zu demonstrieren. Der Platz an diesem Tag ist schon so voll, dass man sie kaum sehen kann. Doch die selbstsichere Art, wie sie spricht, die klaren Sätze kommen bei den vielen Demonstranten an. Sie bekommt den stärksten Applaus. Wer ist die Frau, von der man erfährt, dass sie als Coachin tätig ist mit Schwerpunkt auf BIPoC (Schwarze, Indigene und People of Color), schwarz-weiße Partnerschaften, Antirassismus und interkulturelles Training? Ein Besuch bei Zola Wiegand-M‘Pembele.