Kontrolle von Friseuren und Barbershops Zoll greift illegal Beschäftige in Bonn-Tannenbusch auf

Der Kölner Zoll kontrollierte in Bonn vier Geschäfte und zehn Personen. Dabei wurden in einem Barbershop in Tannenbusch zwei illegal Beschäftigte vorgefunden. Bei den Männern handelte es sich um einen 25-Jährigen und einen 22-Jährigen. „Unsere Ermittlungen richten sich nun in erster Linie gegen den Arbeitgeber der Männer. Noch vor Ort wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Über das weitere Aufenthaltsrecht soll jetzt die zuständige Ausländerbehörde entscheiden.