Bundesweite Schwerpunktprüfung : Zoll kontrolliert Großbaustellen und Bauprojekte in der Bonner Region

Der Zoll kontrolliert seit dem Morgen Großbaustellen in Bergisch Gladbach und Köln sowie vor allem auch Bauprojekte in der Bonner Region. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Molter

Bonn Geht bei Mitarbeitern von Baufirmen alles mit rechten Dingen zu? Der Zoll kontrolliert seit dem Morgen Großbaustellen in Bergisch Gladbach und Köln sowie vor allem auch Bauprojekte in der Bonner Region.

Laut Ahland umfasst das Prüfgebiet neben Großbaustellen in Bergisch Gladbach und Köln vor allem auch Bauprojekte in der Bonner Region. Wie Ahland ausführte, will der Zoll beispielsweise Schwarzarbeit auf die Spur kommen, aber auch Verstößen gegen den Mindestlohn. Ein weiteres großes Thema ist der Bereich von illegalen Beschäftigungsverhältnissen. „Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder mit Mitarbeitern aus dem Kosovo, Albanien und der Ukraine zu tun gehabt, die über gefälschte Pässe verfügt haben“, schildert Zoll-Sprecher Jens Ahland die Problematik.